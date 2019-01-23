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'da şoku: Elleri boş dönüyorlar...

'da son dakika şoku yaşanıyor! Taraftarların ısrarla beklediği forvet transferinde şoke eden gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 23.1.2019 10:59 Güncelleme Tarihi: 23.1.2019 11:08
Galatasaray'da transfer şoku: Elleri boş dönüyorlar...

Pazar gecesi Dubai'ye giden Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar, Pato ve Alan Carvalho transferini yüksek, astronomik maliyetleri nedeniyle bitiremedi.

Alan Carvalho, Galatasaray'a gelmek istese de aradaki menajerlerin talepleri, Çin'de 10 milyon dolar kazanan Pato'nun ise bu ücrette ısrar etmesi üzerine iki Brezilyalının transferi de gerçekleşmedi.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar bu gelişme üzerine Dubai'den ayrıldılar ve öğlen saatlerinde İstanbul'da olacaklar. [Hürriyet]

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Galatasaray'da transfer şoku: Elleri boş dönüyorlar...
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