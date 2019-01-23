Son dakika: Galatasaray'dan transfer açıklaması

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, Alan ve Pato transferleri hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Albayrak'ın sözleri:

ALAN CARVALHO

"Birçok futbolcu ile görüştük. Alan ile çok önceden anlaştık, kulübü ile anlaştık. Alan'a da kulübüne de teşekkür ediyorum. Daha hiç bir şey yok, bekleyip göreceğiz"

PATO

"Pato ile 1 saat görüştük, hem kulübüne hem de Pato'ya teşekkür ediyorum. Pato ile kulübü arasında bir sorun var, biraz zaman istedi. Her şey güzel gidiyor."

10 FUTBOLCUYLA GÖRÜŞÜYORUZ

"Bir hastam var. Onun için dönmem gerekiyordu. Gönül isterdi ki futbolcuyla dönelim. Galatasaray için güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Transfer yapacağız. 10 futbolcuyla görüşüyoruz, birkaç tanesini Galatasaray'a kazandıracağız."

RESMİ SİTEDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Galatasaray yönetmi de resmi siteden transfer çalışmalarına dair bir açıklama yayınladı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

"Değerli Galatasaray Camiası,

Ocak 2019 ara transfer dönemde Galatasaray Camiasının karakterine ve hedeflerine uygun futbolcular arayışımız, tüm hızıyla, çeşitli platformlarda devam etmektedir.

Bu süreçte, karşımıza profesyonel dünyanın umulmadık bariyerleri çıkabilmektedir.

Yönetimimiz, teknik heyetle uyum içinde bu engelleri de aşacaktır.

Kulübümüz tarafından resmi açıklama yapılmadan, hiçbir duyum, söylenti ve dedikoduya itibar edilmemesini önemle bildiririz.

Camiamıza saygıyla duyururuz."