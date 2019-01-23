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Son dakika: ligden çekiliyor

Bir dönem Süper Lig'de fırtınalar estiren ancak son yıllarda yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle 'e kadar düşen ile ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. Çok sayıda puan silme ve alt lige düşürülme cezası alan Gaziantepspor ligden çekilme kararı aldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2019 09:48 Güncelleme Tarihi: 23.1.2019 10:16
Son dakika: Gaziantepspor ligden çekiliyor

Gaziantepspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, geçmiş yönetimlerin bıraktığı ağır borç yükü nedeniyle çok sayıda puan silme ve alt lige düşürülme cezası alındığı hatırlatıldı.

Kulübün 50 yıllık tarihiyle Gaziantep şehrini gerek saha içinde gerekse de saha dışında, şaibeli olaylara karışmadan, onurlu bir şekilde temsil ettiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"KULÜBÜ KAPATMIYORUZ, LİGDEN ÇEKİLİYORUZ"

"Gelinen noktada takımımızın bu durumunda maçlara çıkması, ağır yenilgilerle Gaziantepspor isminin ve armasının ayaklar altına alınacağı bir durum yaratmaktadır. Gaziantepspor'umuzun ismi, tarihi ve armasının daha fazla yıpranmaması adına, kulübümüz TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kalan maçlarına çıkmama ve ligden çekilme kararı almıştır. Tüm sporseverlerin ve taraftarlarımızın bilmesini isteriz ki; ligden çekilme kararı kesinlikle kulübümüzün kapatılacağı anlamında değildir. Tam aksine daha fazla yıpranmadan yeni sezondan itibaren sıfır borç ve şirketleşme politikasının da içinde bulunduğu yeni bir projeyle yapılanmaya giderek, Gaziantepspor'umuzu hak ettiği yerlere en kısa süre zarfında getirmek hedeflenmektedir."

33 PUANI SİLİNDİ

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gaziantepspor, 18. haftası geride kalan ligde eksi 22 puanla son sırada bulunuyor. Gaziantep ekibi, 33 puan silme cezası almıştı.

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Son dakika: Gaziantepspor ligden çekiliyor
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