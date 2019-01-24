Emiliano Sala'yı arama çalışmaları sonlandırıldı

İngiliz ekibi Cardiff City'nin yeni transferi Emiliano Sala'yı taşıyan kayıp uçağı arama çalışmaları durdurdu. Gurnsey polisi liman müdürlüğü kaptanı David Barker yaptığı yazılı açıklamada gelişmeyi duyurdu.

Uçağın kaybolduğu pazartesi gününden bu yana ekibinin arama çalışmalarını sürdürüğünü belirten Barker bu çalışmaların geniş bir alanda cep telefonu verileri ve uydu görüntüleri ışığında sürdürülmesine karşın kayıp uçak, pilot veya yolcuya (Sala) dair herhangi bir ize rastlanmadığını belirtti.

"3 uçak ve 5 helikopter ile gerçekleştirilen 80 saatlik hava araması gerçekleştirildi. İki adet cankurtaran botu da çalışmalarda yer aldı."

Kendilerine ulaşan bütün bilgileri göz önünde bulundurduklarını belirten Barker buna karşın zor olsa da arama çalışmalarını durdurduklarını belirtti ve ekledi, "Bu aşamada hayatta kalma şansları son derece uzak."

Gelişmelerden yakın akrabaların haberder edildiğini belirten Barker, aktif aramalara son verilmesine karşın dosyanın açık olduğunu söyledi.

Cardiff City'nin Nantes'dan 17 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Sala'yı İngiltere'ye taşıyan uçak 22 Ocak Salı günü Manş Denizi üzerindeyken kaybolmuştu .