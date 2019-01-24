Erman Toroğlu: Fırat ve arkadaşları federasyona oynuyorlar

VAR gelecek, dertler bitecekti. Dertler bitince de Erman Toroğlu gidecekti… Bazıları öyle istiyorlardı. Yukarıda Allah var, VAR'ı isteyenlerin başında ben geliyordum. Çünkü, futbolculuğumda kıçı-başı oynayan hakemler yüzünden 'futbolu bitirince hakem olacağım' dedim. Benim futbolculuğum ve hatta hakemlik zamanımda çok maç satan hakem biliyorum. Bunların isimlerini futbol ailesinden birçok kişi bilir ama isim olarak söyleyemezsiniz. Söylerseniz, sizi mahkemeye verirler, teleferik gibi hem maç satarken kazanırlar hem de sizden tazminat alarak kazanırlar.