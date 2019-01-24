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'da rota İtalya'ya döndü

Giriş Tarihi: 24.1.2019
Galatasaray'da rota İtalya'ya döndü

Alan ve Pato transferlerinde olumlu sonuç alamayan Galatasaray'da Şükrü Hanedar'ın, Dubai'den gelir gelmez soluğu İtalya'da aldığı öğrenildi.

Çizme'ye uçan Hanedar'ın Fiorentinalı Khouma Babacar ile bonservisi Roma'da bulunan ve Sampdoria'da kiralık oynayan Gregoire Defrel için transfer görüşmelerinde bulunacağı belirtildi.

Fransız forvet Defrel bu sezon Sampdoria ile çıktığı 22 karşılaşmada 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Futbola Fiorentina altyapısında başlayan Senegalli golcü Babacar ise kiralık oynadığı Sassuolo'da toplam 19 maçta 5 gol attı, 3 asist yaptı.

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Galatasaray'da rota İtalya'ya döndü
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