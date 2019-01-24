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'dan açıklaması

Kulübü, 'in rakip takımlara bonservis bedeli ödenmeden transferine izin verileceğine dair çıkan iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 24.1.2019 19:00 Güncelleme Tarihi: 24.1.2019 19:01
Galatasaray'dan Serdar Aziz açıklaması

Galatasaray, Fatih Terim'in kadro planlamalarında yer almadığını açıkladığı Serdar Aziz'in transferiyle ilgili resmi internet sitesinden açıklama yayımladı. Sarı kırmızılı kulüp, 28 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli ödenmeksizin rakip takımlara transfer olacağı yönündeki idddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz'in, rakip takımlara bonservis bedeli ödenmeden transferine izin verileceğine dair iddialar tamamen gerçek dışıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Galatasaray'dan Serdar Aziz açıklaması
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