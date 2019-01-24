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'dan transfer atağı! Forvetler İtalya'dan geliyor; 24 Ocak ...

Galataray yönetimi transfer operasyonuna yeniden başlayarak baskıyı azaltmak istiyor! Peki 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak ve A Takım İdari Menajeri Şükrü Hanedar gittikleri Dubai'den nasıl eli boş döndüler, Alan transferi neden gerçekleşmedi? Galatasaray taraftarı bu soruların cevaplarını arıyor ayrıca özellikle sosyal medyada büyük bir öfke patlaması yaşayan sarı kırmızılılar yönetimi beceriksizlikle suçluyor. 24 Ocak Galatasaray için en doğru adrestesiniz! Pato ve Alan'ı bitiremeyen Galatasaray forvet için 2 sürpriz isimle hızlıca temasa geçti! İmza an meselesi...

Giriş Tarihi: 24.1.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 24.1.2019 10:29
Galatasaray'dan son dakika transfer atağı! Forvetler İtalya'dan geliyor; 24 Ocak transfer haberleri...

GALATASARAY'DAN SON DAKİKA TRANSFER AYRINTISI! GOMİS'İN GÖLGESİ...

Uzun süredir forvetsiz yoluna devam eden 'da transfer hareketliliği yaşanıyor! Dubai çıkarmasından eli boş dönen yönetim "yıldırım" hareketiyle 2 golcüyle temasa geçti, İdari Menajer Şükrü Hanedar iki golcü ile anlaşmak için İtalya'ya uçtu! İtalya'dan gelecek haberlere göre Galatasaray'ın yeni forvetleri gün içerisinde açıklanabilir. Galatasaray taraftarı artık KAP açıklaması bekliyor; işte 24 Ocak son dakika Galatasaray ve yeni forvet adayları...

Sabah gazetesi Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan; ses getiren işlere devam ediyor. Özcan; son olarak Abdürrahim Albayrak'ın Alan ve Pato konusunda nasıl eli boş döndüğünü ve transfer sürecinde yaşanan gelişmeleri yazdı! Alan transferinde Gomis gölgesi... İşte ayrıntılar...

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Galatasaray'dan son dakika transfer atağı! Forvetler İtalya'dan geliyor; 24 Ocak transfer haberleri...
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