Galatasaray'dan son dakika transfer atağı! Forvetler İtalya'dan geliyor; 24 Ocak transfer haberleri...

GALATASARAY'DAN SON DAKİKA TRANSFER AYRINTISI! GOMİS'İN GÖLGESİ...

Uzun süredir forvetsiz yoluna devam eden Galatasaray'da son dakika transfer hareketliliği yaşanıyor! Dubai çıkarmasından eli boş dönen yönetim "yıldırım" hareketiyle 2 golcüyle temasa geçti, İdari Menajer Şükrü Hanedar iki golcü ile anlaşmak için İtalya'ya uçtu! İtalya'dan gelecek haberlere göre Galatasaray'ın yeni forvetleri gün içerisinde açıklanabilir. Galatasaray taraftarı artık KAP açıklaması bekliyor; işte 24 Ocak son dakika Galatasaray transfer haberleri ve yeni forvet adayları...

Sabah gazetesi Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan; ses getiren işlere devam ediyor. Özcan; son olarak Abdürrahim Albayrak'ın Alan ve Pato konusunda nasıl eli boş döndüğünü ve transfer sürecinde yaşanan gelişmeleri yazdı! Alan transferinde Gomis gölgesi... İşte ayrıntılar...