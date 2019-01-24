Şenol Güneş'ten Quaresma açıklaması

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, önceki gün gazeteciler ile yemek yedi.(Ayrılmak isteyen)konusunda kararım merak ediliyor ama ben karar veren yer değilim, kararı yönetimler verir. Ben Quaresma'yı son maçta oynattım mı? Takımın kaptanı kimdi? Görüşüm belli ama yönetim transferine izin vermek isterse ben bunu ancak kabul ederim.isteklerini dile getiren biri değil. İçine atıyor., 'Tottenham maçında çok iyiydi' dediniz, neden çünkü oraya futbol oynamaya gitmiş.Babel yaz dönemi ya sözleşme uzatıp kalmalıydı ya da gitmeliydi.henüz tam üst düzeye çıkabilmiş değil. Erzurumspor maçında onunla ilgili kararımı henüz vermedim.Çelik'i ben de beğeniyordum ama 2 milyon Euro'ya gitti Fransa'ya… Biz o dönem 1.5 milyon Euro'ya Michael Lang'ı almak üzereydik ama önceliğimiz başka yer olunca o da Mönchengladbach'a gitti. Zeki'yi istemediğimiz için kaçırmadık.Beşiktaş yönetimi Quaresma'yı kalması için ikna etmeye çalışırken gündeme yeni bir haber düştü. Portekizlinin eşi, çocuklarını da alarak Porto'ya gitti. Gelen bilgiler, Erzurum karşılaşmasının Q7'nin son maçı olacağı yönünde.