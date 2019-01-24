Şenol Güneş'ten Quaresma açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, önceki gün gazeteciler ile yemek yedi. İşte Şenol Güneş'in sözlerinden öne çıkanlar:
(Ayrılmak isteyen) QUARESMA
konusunda kararım merak ediliyor ama ben karar veren yer değilim, kararı yönetimler verir. Ben Quaresma'yı son maçta oynattım mı? Takımın kaptanı kimdi? Görüşüm belli ama yönetim transferine izin vermek isterse ben bunu ancak kabul ederim. Hocaların kararı değil, fikri olur. OĞUZHAN
isteklerini dile getiren biri değil. İçine atıyor. Bu durum da onu aşağı çekiyor. Oğuzhan kulağını tıkayarak sevindi ama keşke gerçekten tıkasa! BABEL YAZ DÖNEMİ AYRILMALIYDI BABEL
, 'Tottenham maçında çok iyiydi' dediniz, neden çünkü oraya futbol oynamaya gitmiş. Bu tarz durumlarda yolu doğru zamanda ayırmak lazım…
Babel yaz dönemi ya sözleşme uzatıp kalmalıydı ya da gitmeliydi. BURAK
henüz tam üst düzeye çıkabilmiş değil. Erzurumspor maçında onunla ilgili kararımı henüz vermedim. BİZ ZEKİ ÇELİK'İ İSTEMİYORDUK ZEKİ
Çelik'i ben de beğeniyordum ama 2 milyon Euro'ya gitti Fransa'ya… Biz o dönem 1.5 milyon Euro'ya Michael Lang'ı almak üzereydik ama önceliğimiz başka yer olunca o da Mönchengladbach'a gitti. Zeki'yi istemediğimiz için kaçırmadık. AİLESİ TÜRKİYE'DEN AYRILDI
Beşiktaş yönetimi Quaresma'yı kalması için ikna etmeye çalışırken gündeme yeni bir haber düştü. Portekizlinin eşi, çocuklarını da alarak Porto'ya gitti. Gelen bilgiler, Erzurum karşılaşmasının Q7'nin son maçı olacağı yönünde.