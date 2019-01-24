Sergen Yalçın: İstediğimiz pozisyonları bulamadık

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, uzatmalara giden maçta Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "İyi bir mücadele oldu. 120 dakikalık zorlu bir mücadeleydi. Tur atlamayı ümit ediyorduk. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra üretemedik. Daha fazla üretken olmalıydık. İstediğimiz pozisyonları bulamadık ve istediklerimizi yapamadık. Kupa maceramızı noktaladık. Kasımpaşa'ya başarılar diliyorum kupada bundan sonraki süreçte. Biz de ligde kritik yerdeyiz. Lige dönüp pazartesi günkü maça takımı hazırlamamız lazım" diye konuştu.