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Son dakika: ligden çekildi

, ilk yarısını lider tamamladığı 1'inci Ligi'nden çekilme kararı aldı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2019 16:58
Son dakika: Altınordu ligden çekildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Altınordu U21 takımını ikinci yarının ilk haftasında evindeki Balıkesirspor Baltok maçına çıkmaması üzerine 3-0 hükmen mağlup sayıp, 3 puanını sildi. Sezon başında altyapıdan 8, devre arasında ise 7 futbolcusunu pilot takım Niğde Anadolu FK'ya kiralık gönderen Altınordu'da başkan Seyit Mehmet Özkan, ellerinde yeterli sayıda futbolcu kalmaması nedeniyle U21 Ligi'nden çekilme kararı aldı. İzmir temsilcisi bu kararı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) 100 bin TL ceza alacak.

Altınordu, 2015 ve 2017 yıllarında da oyuncularını A takıma gönderdiği için U21 Ligi'nden çekilmişti.

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Son dakika: Altınordu ligden çekildi
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