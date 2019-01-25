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Ada’da vergi rekoru

Giriş Tarihi: 25.1.2019
Ada’da vergi rekoru
İngiltere Premier Lig'in 2016-2017 sezonunda 20 kulüpte yaklaşık 1500 futbolcunun ödediği vergi miktarı açıklandı. Uluslararası bir denetim ve danışmanlık hizmetleri veren bir firma, söz konusu sezonda futbolcuların ödediği vergileri açıkladı. Rapora göre 2016-2017 sezonunda Premier Lig'de top koşturan oyuncular toplam 1 milyar 100 bin Sterlin (Yaklaşık 1 milyar 250 bin Euro) vergi ödedi. Öte yandan 2016 ile 2019 arasındaki mevcut Premier Lig yayın anlaşmasıyla kulüpler 5.14 milyar Sterlin kazandı.
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Ada’da vergi rekoru
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