Ada’da vergi rekoru

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İngilterePremier Lig'in 2016-2017 sezonunda 20 kulüpte yaklaşık 1500 futbolcunun ödediği vergi miktarı açıklandı. Uluslararası bir denetim ve danışmanlık hizmetleri veren bir firma, söz konusu sezonda futbolcuların ödediği vergileri açıkladı. Rapora göre 2016-2017 sezonunda Premier Lig'de top koşturan oyuncular toplam 1 milyar 100 bin Sterlin (Yaklaşık 1 milyar 250 bin Euro) vergi ödedi. Öte yandan 2016 ile 2019 arasındaki mevcut Premier Lig yayın anlaşmasıyla kulüpler 5.14 milyar Sterlin kazandı.