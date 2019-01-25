Bulunduğu yere değil büyüklüğüne bakmalısın

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Victor Moses, dün sabaha karşı İstanbul'a indi. Nijeryalı oyuncu, öğle saatlerinde sağlık kontrollerinin ardından kulübe geçerek son görüşmeleri gerçekleştirdi. Fenerbahçe yönetimi, Moses ile 1.5 yıllığına kiralık olarak anlaşmaya vardı. Sözleşmede satın alma opsiyonunun bulunduğu ancak ne kadar olduğu konusunda açıklama yapılmadı. Moses'ın Fenerbahçe'ye transferinde, sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu Joseph Yobo'nun etkili olduğu öğrenildi.TAKIMIN alt sıralarda olması nedeniyle çekinceleri olan Chelseali yıldız, küme düşülmesi halinde ekstra ücret talep etmişti. Ancak Yobo devreye girerek Moses'e, "Fenerbahçe'nin ligde bulunduğu konum seni yanıltmasın. Türkiye'ye gidince nasıl büyük bir kulüpte oynadığını anlayacaksın" dediği ve bu sözlerin oyuncunun ikna olmasında hayli önemli olduğu belirtildi. Moses'ın bugün takımla idmana çıkacağı, pazartesi günkü Yeni Malatya mücadelesinde ise görev yapmasının zor olduğu bildirildi.Vıctor Moses'ın Fenerbahçe'ye transferinin ardından Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Gernot Rohr oyuncusundan beklentilerini açıkladı. Moses'ın Dünya Kupası sonrası takımdan uzaklaştığını hatırlatan Rohr, "Moses geri dönüş için güçlü olmalı. Kalu, Chuchweuze, Iwobi ve Ahmed Musa gibi alternatifleri var. Eğer takıma dönmek isterse bunu göstermesi gerekir. Dönüşü bizim için harika bir haber olur" dedi.