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Devlerin kapışması!

Barcelona, 'ın yıldız futbolcusu 'yı sezon sonu kadrosuna katmayı düşünüyor. Mata için ayrıca Paris Saint-Germain ve Juventus'un devrede olduğunu belirtildi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2019 14:00
Devlerin Juan Mata kapışması!

Manchester United'ın İspanyol futbolcusu Juan Mata'nın sezon sezonunda kulübüyle olan sözleşmesi sona erecek. Mata ile İspanyol devi Barcelona'nın da ilgilendiği iddia edildi. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Barcelona, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Manchester'ın Mata ile sözleşme yenilememesi durumunda yıldız futbolcu ile ayrıca Paris Saint-Germain ve Juventus'un devrede olduğunu ifade edildi.

İspanyol futbolcu bu sezon Manchester United formasıyla 22 resmi maça çıktı ve 5 gol, 2 asist üretti.

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Devlerin Juan Mata kapışması!
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