Emiliano Sala bulundu mu? Emiliano Sala'yı arama çalışmaları durduruldu

Guernsey Polisi tarafından 22 Ocak Salı günü TSİ 19.50'de yapılan duyuruda Manş Denizi üzerinde ve hava sahasında gerçekleştirilen arama çalışmaları sonucunda suda yüzen birtakım parçalara rastlandığı ancak bu parçaların uçağa ait olup olmadığı yönünde bir tespitin yapılamadığı belirtildi. Aynı gün TSİ 20.00'de yapılan bir diğer duyuruda ise güneşin batması gerekçesiyle arama çalışmalarına son verildiği ve bir gün sonra gün doğumu ile birlikte çalışmaların tekrar başlayacağı ifade edildi.

EMİLİANO SALA BULUNDU MU?

Takip eden süreçte Sala'ya ait olduğu tespit edilen ses kayıtları ortaya çıktı. Arjantinli oyuncu; bu kayıtta "Düşecekmiş gibi görünen bir uçaktayım ve Cardiff'e gidiyorum, çılgınlık. Yarın başlamış olacağız, öğleden sonra yeni takımımdaki çocuklarla antrenmana başlayacağız"derken devamında kullandığı şu ifadelerle işlerin kötü gittiğine dair sinyalleri veriyor, "1.5 saat içinde benden haber alamazsanız, beni arayacak birini gönderecekler mi bilmiyorum çünkü beni bulamazlarsa biliyorsunuz. Baba, çok korkuyorum."

28 yaşındaki oyuncunun hayatta olup olmadığıyla ilgili umutları azaltan açıklama bugün, arama çalışmalarını yürüten Guernsey Liman Müdürlüğü Kaptanı David Barker'dan geldi. Uçağın kaybolduğu pazartesiden bu yana arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Barker; Manş Denizi, Birleşik Krallık ve Fransa'da 4,4 kilometre karelik alanda cep telefonu verileri ve uydu görüntüleri kullanılarak yapılan tüm aramalara karşın kayıp uçak, pilot veya yolcuya (Sala) dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.

"80 saat süren uçuş süreci boyunca 3 uçak ve 5 helikopterle 24 saat aralıksız arama çalışmaları sürdürüldü. İki can botu da arama çalışmaların dahil edildi ve olay yerinden geçen gemiler ile balıkçı teknelerinden yardım alındı.

"Elimize geçen tüm bilgileri, uçakta bulunan acil servis ekipmanlarının varlığını da hesaba katarak, gözden geçirdik ve zor da olsa arama çalışmalarını durdurma kararı aldık.

ARAMA ÇALIŞMALARI DURDURULDU

Gelişmelerden şahısların akrabalarının haberdar edildiğini belirten Barker; arama çalışmalarının geniş çaplı olarak ve büyük bir titizlikle gerçekleştirildiğini, Gurnsey merkezli Acil Servis Kontrol Merkezi ile ortak koordine edildiğini ve çalışmalara katılan tüm ülkelerle istişare halinde olunduğunu belirterek yardımcı olanlara teşekkürlerini sundu.

Barker; aktif arama çalışmalarının sona ermesine karşın dosyanın açık olduğu ve bölgedeki tüm gemi ve uçaklar için yayınlarının süresiz olarak süreceğini belirterek açıklamasına son verdi.

Oyuncunun eski kulübü Nantes, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulüp ve taraftarları; ailesi ve yakınları için Emiliano Sala'yı arama çalışmalarının devam etmesini kuvvetle istiyor. Emi için birlikteyiz."