Fernandao krallar gibi

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Fenerbahçe'nin sezon başında 3 milyon dolara Suudi Arabistan ekibi Al Wahda'ya sattığı Fernandao, ülkesine geri döndü. Suudi Arabistan'da geçirdiği yarım sezonda 14 maça çıkan ve sadece 2 gol atan Brezilyalı yıldız, eski takımı Bahia ile anlaştı. 2020 yılı sezon sonuna kadar imza atan 31 yaşındaki oyuncu Bahia taraftarlarının büyük coşkusu ile karşılandı. Fernandao takım otobüsüyle tur atarken, taraftarları otobüsün üzerine çıkarak selamladı. 2014- 18 yılları arasında Türkiye'de Bursaspor ve Fenerbahçe formaları ile mücadele eden Brezilyalı golcü, 2014-15 sezonunda Bursa'da oynarken 22 golle Süper Lig'de krallık yaşamıştı.