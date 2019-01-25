Galatasaray’da yeni forvet için son dakika gelişmesi! 26 Ocak Galatasaray transfer haberleri…

Kadrosunda mevkiisi forvet olan bir futbolcusu bulunmayan Galatasaray, bu akşam 19:00'da Göztepe deplasmanında 3 puan arayacak. Sezon başında Gomis'in satılmasından sonra transfer yapılamamış taraftara "Ocak ayını bekleyin" mesajı verilmişti. Ligin başlamasının üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen Galatasaray yönetimi forvet transferini bitiremedi. Abdürrahim Albayrak Dubai seferinden de Alan ve Pato'yu alamadan gelince taraftar isyan etti! Son dakika transfer operasyonuna başlayan Galatasaray'da transfer görüşmesi yapılan oyuncuların isimleri haberimizde.

GALATASARAY'DA MUTLAK OPERASYON BAŞLADI! SON DAKİKA TRANSFER DOSYASI...

IGHALO AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR!

Galatasaray'ın forvet transferi listesinde ilk sırada Nijeryalı golcü Odıon Ighalo var! Odıon Ighalo da tıpkı Alan Carvalho gibi Çin'de forma giyiyor. Changchun Yatai takımının en değerli oyuncusu olan Ighalo adını Premier Lig'de Watford formasıyla duyurdu ve geçen sezon devre arasında 23 milyon € bonservis bedeliyle Çin'e tranfer oldu.

Yıldız golcü Ighalo'ya Türkiye'den ve İngiltere'den teklifler olduğu Nijerya milli takım teknik direktörü tarafından doğrulandı. Yıldız oyuncu daha önce Udinese, Granada, Cesena ve Watford takımlarında top koşturdu.