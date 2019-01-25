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’da yeni için gelişmesi! 26 Ocak

'dan transferi konusunda haberleri geliyor! Fatih Terim'in büyük bir istekle beklediği forvet transferi bu akşam oynanacak Göztepe karşılaşmasına da yetişemedi. Transferi bitti gözüyle bakılan Alan Carvalho'da da pürüz çıkması sarı kırmızılı yönetimi kontraya soktu. Başkan Mustafa Cengiz, İdari Menajer Şükrü Hanedar'a yetki verdi ve İtalya'dan en az bir forvetle gelmesini istedi! 26 Ocak … Son dakika haberine göre Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan forvetler şu şekilde...

Giriş Tarihi: 26.1.2019 07:47 Güncelleme Tarihi: 26.1.2019 07:48
Galatasaray’da yeni forvet için son dakika gelişmesi! 26 Ocak Galatasaray transfer haberleri…

Kadrosunda mevkiisi olan bir futbolcusu bulunmayan , bu akşam 19:00'da Göztepe deplasmanında 3 puan arayacak. Sezon başında Gomis'in satılmasından sonra transfer yapılamamış taraftara "Ocak ayını bekleyin" mesajı verilmişti. Ligin başlamasının üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen Galatasaray yönetimi forvet transferini bitiremedi. Abdürrahim Albayrak Dubai seferinden de Alan ve Pato'yu alamadan gelince taraftar isyan etti! transfer operasyonuna başlayan Galatasaray'da transfer görüşmesi yapılan oyuncuların isimleri haberimizde.

GALATASARAY'DA MUTLAK OPERASYON BAŞLADI! SON DAKİKA TRANSFER DOSYASI...

IGHALO AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR!

Galatasaray'ın forvet transferi listesinde ilk sırada Nijeryalı golcü Odıon Ighalo var! Odıon Ighalo da tıpkı Alan Carvalho gibi Çin'de forma giyiyor. Changchun Yatai takımının en değerli oyuncusu olan Ighalo adını Premier Lig'de Watford formasıyla duyurdu ve geçen sezon devre arasında 23 milyon € bonservis bedeliyle Çin'e tranfer oldu.

Yıldız golcü Ighalo'ya Türkiye'den ve İngiltere'den teklifler olduğu Nijerya milli takım teknik direktörü tarafından doğrulandı. Yıldız oyuncu daha önce Udinese, Granada, Cesena ve Watford takımlarında top koşturdu.

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Galatasaray’da yeni forvet için son dakika gelişmesi! 26 Ocak Galatasaray transfer haberleri…
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