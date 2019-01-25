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Hastaneden açıklaması

Kulübü Başkanı 'nun ciddi bir sağlık problemi bulunmadığı ve bugün hastaneden taburcu edileceği duyuruldu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2019 21:43 Güncelleme Tarihi: 25.1.2019 21:43
Hastaneden Ahmet Ağaoğlu açıklaması

Acıbadem Sağlık Grubundan yapılan açıklamada, Ahmet Ağaoğlu'nun bugün Fulya'daki hastanelerine muayene amaçlı geldiği belirtilerek, "Dahiliye Uzmanı Dr. Serdar Özdemir tarafından muayenesi yapılmış ve ciddi bir rahatsızlığı saptanmamıştır. Hastamız stres, uykusuzluk, kilo kaybı ve halsizlik şikayetleri ile hastanemize başvurmuş, gerekli tıbbi değerlendirmeleri yapılmıştır. Sağlığında ciddi bir problem saptanmamıştır. Tedavisine ayakta devam edilen Ağaoğlu, bugün hastanemizden taburcu edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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Hastaneden Ahmet Ağaoğlu açıklaması
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