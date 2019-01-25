Martin Skrtel, Atabey Çiçek'ten özür diledi

Atabey Çiçek, Instagram hesabından Martin Skrtel'in kendisine attığı özür mesajını paylaştı.

Martin Skrtel, gönderdiği mesajda, "Merhaba dostum. Öncelikle maç içinde gerçekleşen olaydan dolayı senden özür dilemek istiyorum. Amacım sana zarar vermek değildi. Sakatlandığını görmekten dolayı çok üzgünüm. Umarım en kısa zamanda iyileşirsin. Sezonun geri kalan kısmında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Atabey Çiçek ise yaptığı paylaşımda, "Maç içinde böyle talihsiz pozisyonları her futbolcu yaşıyor ama önemli olan bu yanlışlardan ders çıkartıp, yanlışı düzeltmektir. Bize bu şekilde örnek olduğun için ben teşekkür ederim. Umarım Fenerbahçe'yi bu zorlu süreçten kurtarırsınız. Önünüzdeki maçlarda başarılar." ifadeleriyle Skrtel'e yanıt verdi.

Fenerbahçe'nin sahasında Ümraniyespor ile yaptığı rövanş maçının 64. dakikasındaki ikili mücadelede Atabey'e dirseğiyle müdahalede bulunan Skrtel, maçın hakemi Serkan Tokat tarafından önce sarı kartla cezalandırılmıştı. Ardından Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uyarısı üzerine pozisyonu görüntülü inceleyen Tokat, kararını değiştirerek Slovak oyuncuya kırmızı kart göstermişti.