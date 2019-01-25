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'da ikinci dönemi

, 'nin sözleşmesini feshederek yerine takımın eski teknik direktörü 'i getirdi

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2019 01:45
Monaco'da ikinci Leonardo Jardim dönemi

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Monaco, eski teknik direktörü Leonardo Jardim ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yetkileri elinden alınan Fransız teknik adam Thierry Henry'nin sözleşmesinin feshedildiği ve Portekizli teknik direktör Jardim ile 2,5 yıllık kontrat imzalandığı belirtildi.

Monaco, alınan kötü sonuçların ardından Jardim'in görevine geçen ekim ayında son vermiş ve yerine Henry'yi getirmişti. Henry döneminde de çıkış yakalayamayan Monaco, ligde 21. hafta itibarıyla 15 puanla 19. sırada yer alıyor.

44 yaşındaki Jardim, Monaco'yu 2016-17 sezonunda şampiyonluğa taşımıştı.

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Monaco'da ikinci Leonardo Jardim dönemi
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