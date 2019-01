Tarih bunu da yazar

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'yi eleyen Ümraniye tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldienerbahçe mücadeleye üç ofansif orta saha ve iki santrforla başladı. AncakBenzia'nın orta sahadaki organizatör rolünü üstlenmesi, zaten ağır olan takım temposunu iyice kağnı arabasına çevirdi.Fenerbahçeliler, her gündiye düşünürken, sürekli daha kötü şeyler oluyor.Hangi kulvarda olursa olsun, Fenerbahçe için her geçen gün daha kötüsü oluyor.F.Bahçe kalesine arka arkaya gelen pozisyonlar Volkan Demirel'i çileden çıkardı. Tecrübeli file bekçisinin,diyerek arkadaşlarına sarf ettiği küfürlü sözler ekranlara yansıdı. Taraftarlar bu sözleri sosyal medyadadiyerek destekledi. Taraftarın hedefinde istifa çağrısı yaptığı Başkan Ali Koç ve sportif direktör Damien Comolli de vardı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal,Tecrübeli çalıştırıcışunları söyledi: "Her Fenerbahçe sevdalısı gibi biz de üzgün ve kırgınız.Kupadan elenmek beklemediğimiz bir sürprizdi. Camia, yönetim el ele verip buradan çıkacağız. Teknik anlamda eleştirmek kolay ama kendimize bakmamız ve eleştirileri doğru yapmamız gerek."F.Bahçe'nin İspanyol yıldızı Soldado kupaya vedayı değerlendirdi: "Artık kelimelerin bittiği noktadayım. Kupada yolumuza devam etmek, bizim için Avrupa bileti olacaktı. Büyük zayıflık gösterdik. Problemimiz sadece gol atma problemi değil, buna bütün olarak bakmamız lazım.