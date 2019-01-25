Tarih bunu da yazar

Fenerbahçe'yi eleyen Ümraniye tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi F
enerbahçe mücadeleye üç ofansif orta saha ve iki santrforla başladı. Ancak maç bittiğinde girilen net pozisyon sayısı sadece 1'di!
Benzia'nın orta sahadaki organizatör rolünü üstlenmesi, zaten ağır olan takım temposunu iyice kağnı arabasına çevirdi. Bu hızdaki takımı, değil 1. Lig, 3. Lig takımları bile rahat rahat savunur...
Fenerbahçeliler, her gün "Daha kötü ne olabilir?"
diye düşünürken, sürekli daha kötü şeyler oluyor. Kupa gitti, lig için çok kritik iki maç öncesi elle tutulur tek stoper Martin Skrtel gitti!
Hangi kulvarda olursa olsun, Fenerbahçe için her geçen gün daha kötüsü oluyor. Umarız, sezon sonunda "en kötüsü" olmaz! KURTARDI, KURTARDI, PATLADI...
F.Bahçe kalesine arka arkaya gelen pozisyonlar Volkan Demirel'i çileden çıkardı. Tecrübeli file bekçisinin, "Valla a.. hepinizin ya!"
diyerek arkadaşlarına sarf ettiği küfürlü sözler ekranlara yansıdı. Taraftarlar bu sözleri sosyal medyada "Hislerimize tercüman oldun", "Ağzına sağlık kaptan"
diyerek destekledi. Taraftarın hedefinde istifa çağrısı yaptığı Başkan Ali Koç ve sportif direktör Damien Comolli de vardı. YANAL: KALDI 7 GÜN
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, kupaya veda ettikleri Ümraniye maçı sonrası transfer istedi.
Tecrübeli çalıştırıcı A Spor canlı yayınında
şunları söyledi: "Her Fenerbahçe sevdalısı gibi biz de üzgün ve kırgınız. 7 günlük süreç var ve en kısa sürede doğru takviyelerle Fenerbahçe'yi olması gerektiği yere taşıyacağız. Bunu yapacak gücümüz var.
Kupadan elenmek beklemediğimiz bir sürprizdi. Camia, yönetim el ele verip buradan çıkacağız. Teknik anlamda eleştirmek kolay ama kendimize bakmamız ve eleştirileri doğru yapmamız gerek." Yanal'ın basın toplantısı ise 1 dakika 10 saniye sürdü. Hoca soru almadı. SOLDADO: AVRUPA GİTTİ!
F.Bahçe'nin İspanyol yıldızı Soldado kupaya vedayı değerlendirdi: "Artık kelimelerin bittiği noktadayım. Kupada yolumuza devam etmek, bizim için Avrupa bileti olacaktı. Büyük zayıflık gösterdik. Problemimiz sadece gol atma problemi değil, buna bütün olarak bakmamız lazım.