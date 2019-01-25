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kurtardı, kurtardı, patladı!

'nin Ümraniyespor'a 1-0 yenilerek 'ndan elendiği maça 'in bu görüntüsü damga vurdu! Tecrübeli kaleci, üst üste kalesine gelen tehlikeleri savuşturduktan sonra arkadaşlarına böyle isyan etti.

SABAH Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2019 11:38 Güncelleme Tarihi: 25.1.2019 11:40
Volkan Demirel kurtardı, kurtardı, patladı!

Ümraniyespor maçında kalesine arka arkaya gelen pozisyonlar Volkan Demirel'i çileden çıkardı.

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Volkan Demirel kurtardı, kurtardı, patladı!
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