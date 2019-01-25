Volkan Demirel kurtardı, kurtardı, patladı!

Fenerbahçe'nin Ümraniyespor'a 1-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendiği maça Volkan Demirel'in bu görüntüsü damga vurdu! Tecrübeli kaleci, üst üste kalesine gelen tehlikeleri savuşturduktan sonra arkadaşlarına böyle isyan etti. Ümraniyespor maçında Fenerbahçe kalesine arka arkaya gelen pozisyonlar Volkan Demirel'i çileden çıkardı. Tecrübeli file bekçisinin, 'Valla a.. hepinizin ya!' diyerek arkadaşlarına sarf ettiği küfürlü sözler ekranlara yansıdı. Taraftarlar bu sözleri sosyal medyada 'Hislerimize tercüman oldun', 'Ağzına sağlık kaptan' diyerek destekledi. Taraftarın hedefinde istifa çağrısı yaptığı Başkan Ali Koç ve sportif direktör Damien Comolli de vardı.