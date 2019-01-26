Cenk Crystal yolunda

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Geçtiğımiz sezonun devre arasında Beşiktaş'tan Everton'a 22.5 milyon Euro'ya transfer olan Cenk Tosun'la Crystal Palace ilgileniyor. BBC'de yer alan haberde, Crystal Palace yetkililerinin Cenk'in kiralanması için Everton ile görüştüğü ve büyük ilerleme kaydedildiği belirtildi. Hücumda istenilen performansı yakalayamayan Crystal Palace'ın, Cenk'i kiralayarak bu soruna çare bulmak istediği de söylenenler arasında. Cenk Tosun, Everton formasıyla bu sezon 16 maçta forma giyerken 2 gol ve 2 asistle oynadı.