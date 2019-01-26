Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Cenk Crystal yolunda

Cenk Crystal yolunda

Giriş Tarihi: 26.1.2019
Cenk Crystal yolunda
Geçtiğımiz sezonun devre arasında Beşiktaş'tan Everton'a 22.5 milyon Euro'ya transfer olan Cenk Tosun'la Crystal Palace ilgileniyor. BBC'de yer alan haberde, Crystal Palace yetkililerinin Cenk'in kiralanması için Everton ile görüştüğü ve büyük ilerleme kaydedildiği belirtildi. Hücumda istenilen performansı yakalayamayan Crystal Palace'ın, Cenk'i kiralayarak bu soruna çare bulmak istediği de söylenenler arasında. Cenk Tosun, Everton formasıyla bu sezon 16 maçta forma giyerken 2 gol ve 2 asistle oynadı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cenk Crystal yolunda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN