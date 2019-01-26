Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fenerbahçe'de Raphael Veiga transferi bitiyor

'de transferi bitiyor

Geçen sezonu ’de kiralık tamamlayan ve bonservisi Palmeiras’ta olan sol ayaklı 10 numara için sürdürülen görüşmelerde son noktaya gelindi.

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2019
Fenerbahçe'de Raphael Veiga transferi bitiyor

Fenerbahçe'nin kötü gidişi sürüyor, teknik direktör Ersun Yanal ve taraftarlar transfer bekliyor… Transfer döneminin bitmesine 5 gün kala ortaya her gün yeni bir isim atılıyor. Devre arasında şimdiye kadar Malatya'dan Sadık Çiftpınar'ı ve Chelsea'dan Victor Moses'i renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, orta alana bir transfer için yoğun çaba harcıyor.

BONSERVİS İÇİN SIKI PAZARLIK VAR

Yönetim Johansen'den geciken yanıt dolayısıyla rotasını Brezilya'ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerin geçen sezonu Atletico Paranaense'de kiralık olarak tamamlayan ve bonservisi Palmeiras'ta bulunan Veiga ve kulübü ile görüşmelerde son noktaya geldiği öğrenildi. 10 numara bölgesinde görev yapan sol ayaklı oyuncu için bonservis görüşmeleri devam ediyor.

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Beşiktaş yorumu! Eğer şampiyonluk yarışında varsanız...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de Raphael Veiga transferi bitiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN