Fenerbahçe'de Raphael Veiga transferi bitiyor

Fenerbahçe'nin kötü gidişi sürüyor, teknik direktör Ersun Yanal ve taraftarlar transfer bekliyor… Transfer döneminin bitmesine 5 gün kala ortaya her gün yeni bir isim atılıyor. Devre arasında şimdiye kadar Malatya'dan Sadık Çiftpınar'ı ve Chelsea'dan Victor Moses'i renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, orta alana bir transfer için yoğun çaba harcıyor.

BONSERVİS İÇİN SIKI PAZARLIK VAR

Yönetim Johansen'den geciken yanıt dolayısıyla rotasını Brezilya'ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerin geçen sezonu Atletico Paranaense'de kiralık olarak tamamlayan ve bonservisi Palmeiras'ta bulunan Veiga ve kulübü ile görüşmelerde son noktaya geldiği öğrenildi. 10 numara bölgesinde görev yapan sol ayaklı oyuncu için bonservis görüşmeleri devam ediyor.