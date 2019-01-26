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'da son forvet adayı Odion Ighalo

ekibi Yatai’den ayrılma kararı alan Nijeryalı forvet Odion Ighalo, ’dan gelen teklifleri geri çevirdi. , 29 yaşındaki İghalo için kiralama şartlarını zorlayacak.

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2019
Galatasaray'da son forvet adayı Odion Ighalo

Forvet transferi için geçtiğimiz günlerde Dubai çıkarması yapan Galatasaray'ın gündemindeki ilk üç isim; Alan Carvalho, Alexandre Pato, Benjamin Tetteh… Alan'la anlaşmaya yakın olan sarı-kırmızılılar, kulübü Guangzhou Evergrande'nin forvet almasını bekliyor. Pato'nun Çin'de kazandığı 10 milyon dolar ve Tetteh için kulübü S.Prag'ın 12 milyon Euro bonservis talep etmesi olası transferleri zora soktu. İdari menajer Şükrü Hanedar da İtalya seferinden sonuç alamadı. Sassuolo Babacar'ı, Lazio da Caicedo'yu kiralık bırakmaya yanaşmadı.

FUTBOLCU GALATASARAY'A GELMEYE SICAK

G.Saray'ın imdadına menajer William D'Avila yetişti. Ndiaye'yi ve Rodrigues'in satışlarından sarı-kırmızılı kulübün kasasına 25 milyon Euro sokan D'Avila, Türkiye haklarına sahip olduğu Nijeryalı santrfor Odion İghalo'yu gündeme getirdi.

Watford'dan 23 milyon Euro bonservis karşılığı gittiği Çin ekibi CC Yatai'den ayrılma kararı alan İghalo, Suudi Arabistan'dan gelen cazip teklifleri geri çevirdi. 29 yaşındaki Nijeryalı için Galatasaray kiralama şartlarını sonuna kadar zorlayacak. İghalo'nun sarıkırmızılı kulübe gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

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Galatasaray'da son forvet adayı Odion Ighalo
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