Her şey 2004 yılında başladı

BUGÜN NELER OLDU

2010 yılında Bölgesel Amatör Ligi'nde zirve yarışı veren ve sonrasında adım adım üst liglere tırmanan Ümraniyespor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyerek çeyrek finale yükselmesi gündeme oturdu. Ümraniyespor'un hikâyesi ise ilgi çekici... 1993'te patlayan çöplüğün arazisine kurulan tesislere yerleşen Ümraniyespor'un çıkışı 2004 yılı ile birlikte başlar. O tarihten sonra Ümraniyespor amatör ligden Spor Toto 1. Lig'e yükseldi ve bu sezon da kupada çeyrek finale kalarak adını Türkiye'ye ezberletti. İstanbul ekibi bu başarıyı ise mütevazi kadrosu ile gerçekleştirdi. 26 kişilik kadro değeri yaklaşık 3.5 milyon Euro olan ve Fenerbahçeli forvet Slimani'nin 4.5 milyon Euro olan maaşından daha ucuza kurulan Ümraniyespor'un en değerli ismi ise 400 bin Euro ile orta saha oyuncusu Lvye Madinda...