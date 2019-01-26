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: Elimizdeki oyuncuları geliştirmeyi çalışıyoruz

İstikbal Mobilya Teknik Direktörü , “3 oyuncudan yoksun çıktık elimizdeki oyuncuları geliştirmeyi çalışıyoruz. Oyuncuların pozisyonlarını değiştirdik. Bunu gayet iyi yaptık. Maçın geneline baktığımıza beraberlik maçın hakkıydı." dedi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2019 19:21
Hikmet Karaman: Elimizdeki oyuncuları geliştirmeyi çalışıyoruz

İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 19. haftasında sahasında ağırladığı Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Her 2 takımın da 3 puanı hedeflediğini gördük. Oyun içerisinde gol yönündeki pasları yapmak istedik. İlk 45 dakika riskli oynadık. Birkaç hatamız var. Son vuruşları iyi yapabilirdik. Nihayetinde 1-0 içeri girdik.

"İkinci yarıya başlarken taktik anlamında değişiklik yapmayı düşündüm ama gol geldi. Golden sonra 10 kişi kalmak bizim aleyhimize oldu. 3 oyuncudan yoksun çıktık elimizdeki oyuncuları geliştirmeyi çalışıyoruz. Oyuncuların pozisyonlarını değiştirdik. Bunu gayet iyi yaptık. Maçın geneline baktığımıza beraberlik maçın hakkıydı" şeklinde konuştu.

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Hikmet Karaman: Elimizdeki oyuncuları geliştirmeyi çalışıyoruz
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