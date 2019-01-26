Mehmet Altıparmak: Kimse benim oyuncuma ‘Konuşma lan’ diyemez

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında İstanbulspor ile Gazişehir Gaziantep 2-2 berabere kaldı.

Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, maçtan önce zevkli bir maç olacağını söylediğini ifade ederek, "Türkiye'nin ayağa oynayan iki takımının maçıydı. İstanbulspor sahasında futbol oynamaya çalışan iyi bir takım. Biz de deplasmanlarda çok iyi oynayan bir ekiptik. Maçta daha fazla kazanmayı isteyen bir ekibim vardı. 1-0 mağlup başlamamıza rağmen oyun disiplininden kopmadan 1-0 dan 2-1'i yakaladık. Chabbi atmış olsaydı maç orada bitecekti.

"Böyle maçların sonlarında anlaşılmaz bir şekilde ya hakemler ya başka bir şeyler karmaşayla geçiyor. Son 5 dakikasına kadar çok normal giden bir maçı sonlarında ne yazık ki 22 tane sahada futbol oynamaya futbolcuların dışında bir hakem triosu vardı. Maçın sonucuna etki ettiler. Sahada bu kadar iyi futbol oynamaya çalışan verilen kararlara rağmen birbiriyle didişmeyen kavga etmeyen iki ekibin başına yakışmayan bir hakem. Çok kötü kararlar verdiler. Bu maçın hakemi bu maça yakışmadı. Maçın özellikle golü yedikten sonraki bölümünde oynadığımız futbol ve istek arzu çok iyiydi. Uzun süredir böyle bir direnç oynamamıştık. Ama çok hakettiğimiz bir 3 puanı kaybettik bunun için üzüntülüyüz. Bunları unutup haftaya oynayacağımız Adana Demirspor hazırlıklarına bakacağız" dedi.

"MAÇIN SONUCUNA ETKİ EDEN HAKEM TRİOSU VARDI"

"Maçın sonuncuna direkt etki eden hakem triosu vardı" diyen Altıparmak, "Geçen hafta çok kötü bir hakem, bu hafta ondan daha kötü bir hakem. Bunlarla da savaşmayı öğreneceğiz. Belki 2-1 iken 3-1'i yakalasak hakem devreye girmeyecekti. Yönetimimiz bunlarla alakalı bir şey yapacaktır. Sahada bir şeyleri kazanmaya başladık. Üzücü olan maça hakemlerin etki etmesi. Hakem sahada gördüklerini çalması lazım" şeklinde konuştu.

"KİMSE BENİM OYUNCUMA 'KONUŞMA LAN' DİYEMEZ"

Hakemler sahanın hakimi olabilir ama ukalalık yapma hakları yoktur diye belirten Mehmet Altıparmak, "Hakemler benim oyuncuma da normal davranmak zorundadır. Tepkim benim bundandır. Konuşma lan diye bir şey söyleyemez hakem. İnsanların canını yakmışsın hatalı verdiğin kararla insanların kaderiyle oynuyorsun. Bende bundan dolayı ona cevap vermek zorunda kaldım. Hakemin maç içi tavırları belliydi. Maçtan sonraki tavrı da ona yakışmıyordu. Oyuncumla doğru dürüst konuşması için uyardım. Maça etki etmişsin, insanlar bir şey söylüyor ama sen buna ukala ukala cevap veremezsin. Geçen sene cezalı bir hakemdi 6 ay ceza almıştı. Cezası az gelmiş. Burada da şaibeli kararlar verdi. Biz hiçbir hakemin kötü olmasını istemiyoruz ama sonuca etki eden kararlarından dolayı karşısındayız. Demek ki ceza aldıktan sonra ikinci maçıydı bu. Ama bana göre bu maçta başarısız oldu" ifadelerini kullandı.

Moussa Sow'un transferi hakkında sorulan soruya cevap veren Altıparmak, "Moussa Sow geldi ve sağlık kontrolünden geçti. Son bir aşamayı geçtikten sonra çıkacak rapora göre de bir karar verilecek. Herhangi bir sakatlığı varsa vazgeçilecek, yoksa anlaşılacak" şeklinde konuştu.