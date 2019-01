BUGÜN NELER OLDU

Celta Vigo'nun sponsor firması tarafından her ay takımın en iyisine verilen ödüle, aralık ayı performansıyla milli futbolcu Okay Yokuşlu layık görüldü. Okay, ödülünü aldıktan sonra Celta taraftarına ve sponsor firmaya teşekkür etti. Sağ ayak parmağındaki sakatlığın henüz tam olarak geçmediğini ve Valladolid'e karşı oynayıp oynamayacağı idmanlardaki performansına göre belirleneceğini dile getiren yıldız futbolcu, İspanyolca öğrenmeye devam ettiğini de sözlerine ekledi.