Sevgiyi tercih ettim

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in lideri Başakşehir, Çin ekibi Shanghai Shenhua'dan kadrosuna kattığı Demba Ba için imza töreni düzenlendi. Turunculacivertli kulüple 2.5 yıllık mukavele yapan Senegalli forvet, Türkiye'ye döndüğü için mutlu olduğunu söyledi. Demba Ba, "Başkan ve kulübümüzün CEO'suna teşekkür ediyorum. Bana yaklaşımları çok iyi oldu. Bu kulüpte çalışanların profesyonelliğinden çok etkilendim. Benim için yeni bir macera" dedi. 33 yaşındaki tecrübeli forvet, "Galatasaray'dan teklif almıştınız, Başakşehir'i tercih sebebiniz nedir?" sorusuna da "Sevgiden kaynaklı... Bu sevgiyi görünce başka seçeneğim kalmadı. Çok ya da az taraftarımızın olması benim için önemli değil" cevabını verdi.BAŞAKŞEHIR Başkanı Göksel Gümüşdağ, transfer çalışmaları ile ilgili, "Karşımıza profesyonel dünyanın umulmadık bariyerleri çıkıyor" açıklaması yapan Galatasaray Kulübü'ne taş attı. Gümüşdağ, "Oyunculara özel hayatından çocuklarının okuluna kadar geniş bir bilgilendirme yapıyoruz. Kulüplerin karşılıklı gizlilik anlaşmaları ve etik kurallara dikkat ettiğimiz için bizim önümüze bariyerler kurulmuyor, bizi tercih ediyorlar" dedi. Bu sözler, sosyal medyada geniş yankı yarattı. Galatasaray taraftarları Gümüşdağ'a büyük tepki gösterdi."Önceliğim kişisel değil, takım hedefleri" ifadesini kullanan Demba Ba, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kaliteli oyunculardan kurulu, ligin tepesinde olan bir ekibiz. Şampiyonluğa ulaşmak, önümüzdeki yıllarda da bunu sürdürmek istiyoruz. Futbolu oynama sebebim futbolu sevmek. Daha çok ya da daha az taraftar olması benim için önemli değil. Tabii ki rekabet işin bir parçası. Baktığınız zaman bütün takımlarda rekabetler oldu. Ben burada yapabileceğimin en iyisini yapacağım."