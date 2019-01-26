BUGÜN NELER OLDU

Ligde kümede kalmaya oynayan, Avrupa'ya gitmek için tek şans olarak görülen kupaya veda eden Fenerbahçe'de sabır kalmadı. Bir grup sarı-lacivertli taraftar, Ümraniye'ye 1-0 yenildikleri ve Türkiye Kupası'na son 16 turunda veda ettikleri maç sonrası tepkilerini Samandıra'ya giderek gösterdi. Tesislerin kapısına "Bu ne biçim Fenerbahçe" ve "Akıllı olun burası Fenerbahçe ulan" yazan pankartlar astı. "Ne umutlarla geldiniz yönetime, sizi savunduk her yerde… Söylesene Ali Başkan, bu ne biçim Fenerbahçe" tezahüratı yaptı. Taraftarlar ayrıca tezahüratlarla yönetimden hesap sordular.Taraftar isyan ediyor ama karşılık bulamıyor. Başkan Ali Koç'un salı gecesi tatil için ailesiyle Fransa'nın ünlü kayak merkezi Courchevel kasabasına gittiği öğrenildi. Ümraniye hezimeti sonrası yöneticiler konuşmadı, teknik direktör Ersun Yanal ise 1 dakika 10 saniye süren bir basın toplantısı yapıp, soru almadı.F.Bahçe'nin eski başkanı Ali Şen, takımın içinde bulunduğu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Ali Şen, telefon ettiği ancak ulaşamadığı Ali Koç'a da tavsiyelerde bulundu: "Taraftar bana, 'Ali baba, başkanı arayıp bu durumları sormuyor musun?' diyor. Onlara cevabım şu, başkan Ali Koç'u arıyorum ama ulaşamıyorum. Herkes Ali Koç'a büyük anlayış ve kredi tanıdı. Bütün Fenerbahçe taraftarı, kongre üyeleri şaşkın, üzgün, öfkeli. Onun başkan olmasına büyük destek veren biri olarak Ali Koç'a tavsiyem şu: Acilen herkesin kabul edebileceği 3 futbolcu almalı. Fenerbahçe'nin Avrupa'ya kalması için umut kupadaydı. Fenerbahçe, gelecek sezon Avrupa'ya gidemeyecek. Bu olacak iş değil!"