Yücel İldiz: "Ciddiyeti bırakmayacağız"

Spor Toto 1. Lig'de Adana Demirspor'u evinde 5-1 yenerek liderliği Gençlerbirliği'nden devralan Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz, ciddiyeti elden bırakmadan yollarına devam edeceklerini söyledi.

"ÇOK İYİ OYNADIK"

Takımın başında çıktığı 11'inci maçta 9'uncu galibiyetini alan ve hiç yenilgi yüzü görmeyen İldiz, "Tüm Denizli'ye teşekkür ediyorum. Tüm taraftarlarımıza, camiaya teşekkür ediyorum. Maç öncesi de söylemiştim. Şimdi herkes bizi yakalamaya çalışacak biz de yukarıyı yakalamaya çalışacaktık. Bugün o yukarıyı yakaladık. Bundan sonra her müsabaka çok zor. Her maçı ciddiye almamız lazım. Maç boyunca yalnız yediğimiz gol pozisyonunda 5-6 dakika kötüydük. Bunun dışında çok iyi oynadık. Kendi penceremizden baktığımızda liderliği yakaladık ama devreye zorlu maçlarla başladık, zorlu maçlarla da devam edeceğiz. Ciddiyeti bırakmayacağız" dedi.