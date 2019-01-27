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haberleri ! Fenerbahçe bir dünya yıldızını daha transfer ediyor

Transferin hareketli takımları arasında olan ’den haberleri gelmeye devam ediyor. Sadık Çiftpınar ve Moses’i renklerine katan sarı lacivertli takım Galatasaray’dan Serdar Aziz transferi için de çalışmalarını sürdürüyor. Orta sahaya bir takviye yapmayı daha düşünen kanarya dünyaca ünlü yıldız bir ismi daha listeye aldı. İşte son dakika Fenerbahçe haberleri…

Giriş Tarihi: 27.1.2019 12:42
Fenerbahçe transfer haberleri son dakika! Fenerbahçe bir dünya yıldızını daha transfer ediyor

Ara döneminin hareketli takımlarından olan 'den transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sadık Çiftpınar ve Moses'i renklerine bağlamayı başaran sarı lacivertli takım, Serdar Aziz transferi için ise beklemeyi sürdürüyor. Aziz bonservisini halletmesi durumunda sarı lacivertli takıma imza atabilecek. Öte yandan orta sahayı güçlendirmek isteyen kanarya, Chelsea FC'nin yıldız isminin peşine düştü. Moses transferi ile iyi ilişkiler kurulan kulüp ile anlaşma için mekik dokunuyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler…

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Fenerbahçe transfer haberleri son dakika! Fenerbahçe bir dünya yıldızını daha transfer ediyor
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