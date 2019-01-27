İngiliz gazetesinden Fenerbahçe dosyası

İngilizlerin ünlü gazetesi Daily Mail, F.Bahçe'nin ligdeki durumu üzerine geniş bir dosya hazırladı. Joe Bernstein imzalı haberde, "F.Bahçe'nin düşüşü: Kümede kalma mücadelesi, 550 milyon pound borç, şike sarmalı ve bir dolu Premier Lig eskisi… Türkiye'nin devi nasıl bu hale geldi?" denilerek sorunlara dikkat çekildi. Sarı-lacivertlilerin hâlâ Soldado, Skrtel, Ayew, Slimani gibi isimlere ciddi harcamalara yaparak Avrupa'nın devleriyle aşık atmaya çalıştığı ifade edilen yazıda, "Türkiye'nin en büyük kulübü, lig sonuncusundan sadece 2 puan üstte" denildi.

COMOLLİ VURGUSU

Comolli'nin sportif direktörlüğüne vurgu yapan makalede Fransız yöneticinin Arsenal, Tottenham ve Liverpool'da da görev yaptığı dönemde tartışılır sonuçlar aldığı vurgulandı. Yaşlı yabancı tercihlerinin sorgulandığı yazıda Türkiye Milli Takımı oyuncularından yalnızca Hasan Ali Kaldırım'ın Fenerbahçe'de oynadığına dikkat çekildi.