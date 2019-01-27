Konyaspor - Antalyaspor (Canlı)

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan Konyaspor - Antalyaspor maçını Volkan Bayarslan yönetiyor.
MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!
KONYASPOR: 1 - ANTALYASPOR: 0
GOL: 10' Jevtovic (Konyaspor)
Takımların kadroları şöyle:
ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Nejc Skubic, Ali Turan, Petar Filipovic, Leonard Zuta, Volkan Fındıklı, Marko Jevtovic, Deni Milosevic, Abdou Razack Traore, Moryke Fofana, Adis Jahovic
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Fallou Diagne, Selim Ay, Uğur Demirok, Evgen Opanasenko, Ferhat Öztorun, Mustapha Yatabare, Mücahit Can Akçay
ANTALYASPOR: Ruud Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Bahadır Öztürk, Aly Cissokho, Zeki Yıldırım, Chico, Serdar Özkan, Hakan Özmer, Jean-Armel Drole, Souleymane Doukara
Yedekler: Ferhat Kaplan, Osman Çelik, Charles, Mustafa İnan, Doğukan Sinik, Yekta Kurtuluş, Harun Alpsoy, Sergen Yatağan, Mevlüt Erdinç