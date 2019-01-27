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- (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında , Atiker 'a konuk oluyor.

Giriş Tarihi: 27.1.2019 15:52 Güncelleme Tarihi: 27.1.2019 16:14
Konyaspor - Antalyaspor (Canlı)

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan Konyaspor - Antalyaspor maçını Volkan Bayarslan yönetiyor.

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KONYASPOR: 1 - ANTALYASPOR: 0
GOL: 10' Jevtovic (Konyaspor)

Takımların kadroları şöyle:

ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Nejc Skubic, Ali Turan, Petar Filipovic, Leonard Zuta, Volkan Fındıklı, Marko Jevtovic, Deni Milosevic, Abdou Razack Traore, Moryke Fofana, Adis Jahovic
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Fallou Diagne, Selim Ay, Uğur Demirok, Evgen Opanasenko, Ferhat Öztorun, Mustapha Yatabare, Mücahit Can Akçay

ANTALYASPOR: Ruud Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Bahadır Öztürk, Aly Cissokho, Zeki Yıldırım, Chico, Serdar Özkan, Hakan Özmer, Jean-Armel Drole, Souleymane Doukara
Yedekler: Ferhat Kaplan, Osman Çelik, Charles, Mustafa İnan, Doğukan Sinik, Yekta Kurtuluş, Harun Alpsoy, Sergen Yatağan, Mevlüt Erdinç

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Konyaspor - Antalyaspor (Canlı)
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