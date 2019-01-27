Sarıyer'e yeni stadyum müjdesi

İkinci Lig'de lider olan ve şampiyonluk yolunda ilerleyen Sarıyer, en yakın takipçisi SakaryaSpor ile arasındaki puan farkını korudu. Sarıyer'in Sakaryaspor'la oynadığı karşılaşmayı taraftarla birlikte izleyen AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar ise taraftara 10 bin kişilik yeni stadyum müjdesi verdi. Bayraktar, "Sarıyer'i Süper Lig'e şimdiden hazırlıyoruz" dedi.

MEVCUT STATLA AYNI YERDE OLACAK

Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar'ın sosyal medya hesabından paylaşılan 10 bin kişilik stadyum projesinin Yusuf Ziya Öniş Stadı'nın bulunduğu noktaya yapılması planlanıyor. 9377 taraftar kapasiteli yeni stadyum 150 kişilik restoranı, 20 locası, 750 metre karelik sosyal tesisleri, antrenman ve alt yapı tesisleri ile modern bir stadyum özelliği taşıyor. Sarıyer, Spor Toto 1. Lig'e çıkmayı başarıp ardından İstanbul'un Süper Lig'deki 6. takımı olma hedefine odaklanacak.

SARIYER SPOR KULÜBÜ MÜZESİ DE OLACAK

Geçmişinde pek çok başarılara imza atan, Türkiye'de genç takımı kuran ilk kulüp olarak onlarca futbolcuyu büyük kulüplere transfer eden Sarıyer, Türk futbolunun tarlası olarak anılıyordu. Sarıyer Sercan Görgülü, Cemil Turan, Cem Pamiroğlu, Rıdvan Dilmen, Erdoğan Arıca, Tarık Hodziç, Smail Spaliç, Selçuk Yula, Erdal Keser, Yaşar Duran, Sinan Engin, Metin Mert, Rıfkı Soysal, Sead Celebic, İsmail Kartal, Mahmut Kocabal, Aykut Kocabal, Hayri Ülgen, Saffet Sancaklı ve Mustafa Yücedağ gibi pek çok futbolcu ile önemli başarılara imza attı. Yeni stadyumda Sarıyer Spor Kulübü müzesinin yapılması ve başarılarının gelecek nesillere aktarılması da planlanıyor.

400 ARAÇLIK OTOPARKI DA VAR

Paylaşılan proje videosunda "Sabrımızla çalışkanlığımızla hak ettik. Yönetimimizle, oyuncularımızla, hocamızla tabi ki taraftarımızla hakettik. Sarıyer eski gücüne, eski günlerine kavuşacak. Bu güzel günleri yeni stadımızla taçlandıracağız. Yeni stadımızla daha çok şampiyonluklar kutlayacağız." mesajı verildi. Yeni stadyum 400 araçlık otopark, Sarıyer Spor Kulübüne gelir kazandıracak büfeler, Taraftar Mağazası gibi pek çok imkanı da barındıracak.