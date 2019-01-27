Son dakika haberi: Beşiktaş transfer için peşindeydi... Monaco, Gelson Martins'i kiraladı

Monaco Kulübü, 23 yaşındaki Martins'in sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Atletico Madrid'in sezon başında Portekiz'in Sporting Lizbon ekibinden bedelsiz olarak transfer ettiği Martins, İspanya'da fazla forma şansı bulamadı.

Hücum hattının kanatlarında görev yapan Martins, bu sezon Atletico Madrid'de 12 maça çıktı ve bir gol attı.

BEŞİKTAŞ PEŞİNDEYDİ

Beşiktaş'ın 23 yaşındaki futbolcuya talip olan kulüpler arasında yer aldığı ve Arsenal, Milan, Wolverhampton gibi takımların da transferde istekli oldukları kaydedilmişti.