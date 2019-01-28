Dev randevu

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de en yakın rakibi Galatasaray'ın maç eksiğiyle 3 puan önünde lider durumda bulunan Başakşehir, bugün sahasında üst sıralardaki iddiasını korumak isteyen Kasımpaşa'yı konuk edecek. Turuncu-lacivertli ekipte zorlu randevu öncesi eksik bulunmuyor.İki ekip arasında oynanan 17 lig maçında Başakşehir 10 kez kazanırken, 5 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.