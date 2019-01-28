Dev randevu

Süper Lig'de en yakın rakibi Galatasaray'ın maç eksiğiyle 3 puan önünde lider durumda bulunan Başakşehir, bugün sahasında üst sıralardaki iddiasını korumak isteyen Kasımpaşa'yı konuk edecek. Turuncu-lacivertli ekipte zorlu randevu öncesi eksik bulunmuyor. Kasımpaşa'da Mbaye Diagne, Veysel Sarı ve Josue Sa cezalı, Abdul Rahman Khalili ise sakat.
İki ekip arasında oynanan 17 lig maçında Başakşehir 10 kez kazanırken, 5 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. İlk yarıdaki maçı 2-1'lik skorla Kasımpaşa kazanmıştı.