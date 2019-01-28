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, Çin liginin gol kralı 'yi transfer etti

İspanyol kulübü , fileleri 27 kez havalandırdığı 2018 sezonunda Çin Süper Ligi'nin gol kralı olan 'yi kadrosuna kattı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2019 16:43
Espanyol, Çin liginin gol kralı Wu Lei'yi transfer etti

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Espanyol, 2018 Çin Süper Ligi'nin gol kralı Wu Lei'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Espanyol ile Şanghay SIPG, 27 yaşındaki forvet oyuncusunun transferi konusunda anlaştı. Wu'nun 24 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

2018 sezonunda Şanghay SIPG formasıyla Çin Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Wu, ağları 27 kez sarsarak gol kralı oldu.

Önceki 5 sezon da Çin Süper Ligi'nin en skorer yerli futbolcusu olan Wu, Çin Milli Takımı formasını 63 defa giydi.

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Espanyol, Çin liginin gol kralı Wu Lei'yi transfer etti
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