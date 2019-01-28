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, MHK'den kesik yedi!

Geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasının hakemi , bu hafta profesyonel liglerdeki hiçbir maçta görev alamadı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2019 14:34
Halil Umut Meler, MHK'den kesik yedi!

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, 20 Ocak Pazar günü sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 4-2 mağlup olmuştu. Bu karşılaşmadan sonra en fazla konuşulan isim ise mücadelenin hakemi Halil Umut Meler oldu. Özellikle bordo-mavili camia, Meler'in yönetimine ve verdiği kararlara büyük tepki göstermişti. Bu yaşananların ardından Merkez Hakem Kurulu (MHK), 32 yaşındaki hakemi bu hafta profesyonel liglerde oynanan hiçbir müsabakaya atamadı.

Halil Umut Meler, bugüne kadar hakem, VAR ve AVAR olarak ligde toplamda 21 maçta görev aldı. Meler, 1 Türkiye Kupası karşılaşmasında da Video Yardımcı Hakem hizmeti vermişti.

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Halil Umut Meler, MHK'den kesik yedi!
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