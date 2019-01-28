İngiltere pazarı Drinkwater

BUGÜN NELER OLDU

Moses'i Chelsea'den kiralayan Fenerbahçe için yine İngiltere'den bir isim ortaya atıldı.sarı-lacivertliler Chelsea'nin bir başka yıldızı Danny Drinkwater'ı da kiralamak için girişimlere başladı.bu sezon Chelsea ile pek fazla forma şansı bulamadı.Fenerbahçe, son 4 sezonda kadrosuna dahil ettiğiİngiltere'den tercih etti. Bu sezonrenklerine bağlayan sarı-lacivertliler, geçen sezon ise'i kiralamıştı. 2016-2017 sezonunda'i kadrosuna katan Kanarya, en ses getiren transferleri 2015-2016 sezonunda'i alarak yapmıştı.bu sezon Chelsea ile sadece 1 maçta 30 dakika süre aldı. 28 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor