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siftah yaptı ama sevinemedi

Giriş Tarihi: 28.1.2019
Ozan Kabak siftah yaptı ama sevinemedi
Galatasaray'ın 11 milyon Euro bonservisle Stuttgart'a gönderdiği 18 yaşındaki yıldızı Ozan Kabak ilk maçına Bayern Münih karşısında çıkarken, takımı sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. 90 dakika sahada kalan Ozan, 36 kez topla buluşurken, 23 kez isabetli pas yaptı. Yüzde 78.3 pas isabeti sağladı. Yüzde 58.8 ikili mücadeleye girdi. Bir kez rakibini engellerken bir kez de top kaptı. Bayern'in golleri Thiago, Gentner (kk), Goretzka ve Lewandowski'den geldi. Lewandowski bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı.
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Ozan Kabak siftah yaptı ama sevinemedi
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