Rize kazandı ateşten çıktı

İkinci yarıya hızlı bir başlangıç yapan Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'dan sonra Akhisar'ı da yenip, bu sezon ilk kez üst üste 2 maç kazandı.
Hafta içinde adını Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yazdıran Akhisar karşılaşmaya hızlı başladı; 15. dakikada Cocalic ile öne geçti: 0-1.
Ancak aynı oyuncu 19. dakikada kırmızı görüp takımını 10 kişi bıraktı. İkinci yarıda oyunun hakimiyetini ele geçiren Rize 70'de Melnjak ile skoru eşitledi: 1-1. 72'de Muriç ile öne geçti: 2-1. 82'de Nakoulma skoru ilan etti: 3-1.
Puanını 18'e yükselten Ç.Rizespor maç fazlasıyla 15. sıraya yükseldi ve küme düşme hattından kurtuldu. Akhisar ise 17 puan ve averajla son sıraya indi.
Arslan tribüne gönderildi
Hakem Suat Arslanboğa, 49. dakikada Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'ı itirazları nedeniyle tribüne gönderdi