Rize kazandı ateşten çıktı Küme düşme hattının kritik mücadelesinde 3 puan Karadeniz ekibinin oldu. Öne geçen Akhisar’da Cocalic kızardı. Rize 12 dakikada Melnjak, Muriç ve Nakoulma ile galibiyete ulaştı

Giriş Tarihi: 28.1.2019