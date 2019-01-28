Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Tribünlerden Guilherme’ye tepki

Tribünlerden ’ye tepki

'in 19. haftasında oynanan - maçında ile sarı lacivertli oyuncular arasında gerginlik çıktı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2019 21:07

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile E. Yeni Malatyaspor arasında oynanan müsabakanın 20. dakikasında sarı-lacivertli tribünler Yeni Malatyaspor futbolcusu Guilherme'ye tepki gösterdi.

Karşılaşmanın 20. dakikasında yerde kalan Malatyaspor futbolcusu için Isla'ya topu taca atacağını gösteren Giulherme oyunu durdurdu ve ceza sahası içinde pası arkadaşına verdi. Bu hareket sonrası Fenerbahçeli futbolcular Giulherme'ye tepki gösterirken, sarı-lacivertli taraftarlar bu duruma ıslıklayarak tepki verdi.

Bu olay sonrası hakem Ali Palabıyık, Guilherme'ye ve tepkisinden dolayı Soldado'ya sarı kart gösterdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tribünlerden Guilherme’ye tepki
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN