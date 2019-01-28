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, Kamara için 'dan haber bekliyor

ekibi Evkur , ’ın santrforu için beklemeye geçti. Sarı kırmızılı yönetim, Kamara ile her konuda anlaşma sağlarken, kulübüyle olan pürüzün henüz giderilememiş olması nedeniyle şuana kadar gerçekleşmedi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2019 13:28
Yeni Malatyaspor, Kamara için Fulham'dan haber bekliyor

Evkur Yeni Malatyaspor'un transfer etmek istediği Aboubakar Kamara ile ilgili yönetim beklemeye geçti. Yeni Malatyaspor'da kulüp başkanı Adil Gevrek ve transfer komitesi üyeleri geçtiğimiz günlerde Fulham'ın santrforu Aboubakar Kamara'nın transferini bitirmek için İngiltere'ye gitmişti.

Kamara ile her konuda anlaşma sağlayan sarı kırmızılı yönetim, Fulham'ın oyuncuyu İngiltere Championship'ten bir takıma göndermek istemesi üzerine son teklifini sundu ve transferde beklemeye geçti. Bu noktada Yeni Malatyaspor kulübü, Kamara ile anlaşma sağlasa da, transfer tamamlanamadı.

İngiltere ekibi, Aboubakar Kamara'yı saha dışında yaptığı disiplinsiz hareketler nedeniyle kadro dışı bırakırken, Yeni Malatyaspor yönetimi Fulham kulübünün vereceği son kararı bekliyor. Sarı kırmızılı takım, Kamara'nın transferinde olumsuz bir yanıt almaları halinde başka bir yabancı santrfor ile anlaşmayı planlıyor.

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Yeni Malatyaspor, Kamara için Fulham'dan haber bekliyor
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