3-4 transfer yapabiliriz

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maçtan sonra transferler hakkında önemli açıklamalar yaparken, hakemleri de eleştirdi. Koç'un satır başları şöyle:Mutluyuz, çünkü şanssızlığımızı kırdık. Yerden yere vuruluyoruz. Yakışıksız haberlere, köşe yazılarına maruz kalıyoruz.Eleştiriye açığız ama her şeyin sınırı var. Örnek olmaya çalışıyoruz. İşler kötü gidince, bu yaklaşım farklı yere çekiliyor.Biz her türlü tehlikeyi göğüsleyerek bu yola çıktık. Ama artık bir yerde yeter dememiz gerekiyor.Son birkaç gündür saldırılar yapılıyor. Bu bizi güçlendirir. Bu konuda inatçıyız, divan kurulunda bunları konuşacağım.Maçı hakkımızla kazandık ama sahada enteresan kararlar var. Yayıncı kuruluştan rica ediyorum, 3.5 dakikalık özeti hazırlarken dikkatli olmalarını istiyorum.Mehmet Ekici'ye yapılan hareket bizce penaltı, Hasan Ali'ye verilen sarı kart gibi ince ince katılmadığımız kararlar vardı. Zaman zaman insanın sabrı taşar.