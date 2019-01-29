Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Ankaragücü, Sacko'yu transfer etti

, Sacko'yu etti

Başkent temsilcisi, İngiliz ekibi Leeds United'den ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2019 17:34
Ankaragücü, Sacko'yu transfer etti

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, transfer yasağının kalmasının ardından kadrosuna yeni bir isim kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertliler, İngiliz ekibi Leeds United'den Hadi Sacko ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sacko, başarılı olacağına inandığını vurgulayarak, "Büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Umarım ateşli taraftarımız ile Ankaragücü'nü hak ettiği yerlere hep beraber taşırız." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankaragücü, Sacko'yu transfer etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN