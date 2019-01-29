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Benatia, 'a oldu

kulübü El-Duhail, Faslı futbolcu Benatia'yı 8 milyon avro karşılığında 'tan etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2019 11:26
Benatia, Katar'a transfer oldu

Katar Birinci Futbol Ligi ekibi El-Duhail, İtalyan kulübü Juventus'un Faslı stoperi Medhi Benatia'yı kadrosuna kattı.

Juventus Kulübünden yapılan açıklamaya göre, El-Duhail, 31 yaşındaki Faslı milli futbolcuyu 8 milyon avro bonservis karşılığında renklerine bağladı. El-Duhail, Benatia'nın anlaşmadaki performans şartlarını gerçekleştirmesi durumunda 2 milyon avro daha ödeyecek.

Olympique Marsilya altyapısından yetişen Benatia, Juventus kariyeri öncesi, Tours, Lorient, Clermont Foot, Udinese, Roma ve Bayern Münih kulüplerinde oynadı.

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Benatia, Katar'a transfer oldu
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