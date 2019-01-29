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: 28 kilometreden pozisyon!

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - Evkur maçını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 29.1.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 29.1.2019 09:36
Erman Toroğlu: 28 kilometreden pozisyon!

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında Evkur 'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 2'nci ve 31'inci dakikalarda Mehmet Ekici ile 86'ncı dakikada Mehmet Topal kaydetti. Konuk Evkur Yeni Malatyaspor'un gollerini ise 28'inci dakikada Mina ve 45+3'üncü dakikada Donald kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe, ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi. SABAH'ın usta kalemi zorlu mücadeleyi değerlendirdi. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı...

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Erman Toroğlu: 28 kilometreden pozisyon!
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