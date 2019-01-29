Evangelista'nın Sivasspor'a transferi an meselesi

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "İçerideki kaybettiğimiz puanı Kasımpaşa maçı ile telafi etmek için uğraşacağız" dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ligin 20'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman önce salonda ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra futbolcular sahaya çıkarak dar alan da pas çalışması ve taktik çalıştı.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Hakan Keleş, "İçeride Trabzonspor ile berabere kaldık. İyi bir oyunumuz vardı. Alanyaspor maçında kötü bir oyun sergilemiştik. Şimdi Kasımpaşa maçı var. İçeride puan kaybetmiş gibi görüyoruz. Kasımpaşa da iyi takım. Fakat onlar da son haftalarda kötü gidiyorlar. Biz de çıkış içerisindeyiz ve çıkış arıyoruz. İçerideki kaybettiğimiz puanı Kasımpaşa maçı ile telafi etmek için uğraşacağız. Onun için hazırlıklarımız devam ediyor. İnşallah bunda da başarılı oluruz" diye konuştu.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Sosyal medyada ismi Demir Grup Sivasspor ile anılan FC Nantes futbolcusu Lucas Evangelista hakkında da konuşan Keleş, "Görüştüğümüz oyuncular arasında. Ama şu an netlik kazanmış bir şey yok. Oyuncu imza atmadan da bir şey söyleyemeyiz. Hem oyuncuyla hem de kulübüyle olan problemleri aşmaya çalışıyoruz. Büyük çoğunu aştık. Birkaç gün içinde de zaten transfer bitiyor. Yetiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Geçen hafta kadroya katılan ve çıktığı ilk antrenmanda sakatlanan Portekizli Hugo Vieira'nın durumu ile ilgili de bilgi veren Keleş, "Sakatlık şu an çok yeni. Tetkikler sürüyor. Rapor geldiğinde ona göre bir karar vereceğiz" dedi.